Oggi a Milano si tiene il World Legends Padel Tour 2026 e tra gli ospiti c’è Luca Toni, ex calciatore della Fiorentina. Durante l’evento, Toni ha commentato il Milan, affermando che potrebbe rendere più interessante il finale di stagione. Le sue parole sono state riportate in un video pubblicato online, senza ulteriori commenti o analisi.

Toni: “Milan? Può mettere del pepe a questo finale di stagione” Video Oggi a Milano si svolge il World Legends Padel Tour 2026: le parole di Luca Toni, ex calciatore della Fiorentina: le sue parole sul Milan Oggi a Milano si è svolta la World Legends Padel Tour 2026, un evento che ha riunito molti ex campioni del mondo del calcio. Tra i tanti ex calciatori del Milan, però, spuntano anche vecchie glorie della Serie A: presente l'ex Fiorentina Luca Toni. Il video del nostro inviato Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Toni: “Milan? Può mettere del pepe a questo finale di stagione” | Video

Articoli correlati

Juventus, c’è un dato davvero sorprendente: Spalletti in questo finale di stagione può contare su un’arma in piùdi Redazione JuventusNews24Juventus, Spalletti sta contando sui gol dei difensori.

Jashari pronto a prendersi il Milan: il finale di stagione può essere la svolta per il futuroMilan, questa seconda parte di stagione potrebbe essere molto importante per il futuro di Ardon Jashari.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Toni Milan Può mettere del pepe a...

Temi più discussi: Finali di Champions League: record e statistiche; Bobo Vieri dopo Milan-Inter: Pio Esposito è come Toni, con uno come lui non si può arrivare sul fondo e tornare indietro; Toni difende Chivu e punge le rivali: Se diamo contro all'Inter, allora cosa diciamo alle altre?!; Toni: Se diamo addosso all’Inter, allora le altre? Bodo macchia la stagione ma….

MN - Toni: Penso che il Milan sia l’unica squadra che può mettere un po’ di pepe a questo finale di stagioneOggi a Milano si svolge il World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto in città tanti ex campioni del calcio e non solo: tra questi anche l'ex attaccante rossonero ... milannews.it

Toni: Como sorpresa, Fiorentina delusione. Al Milan serve un 9 forte, non tre così cosìIntervenuto in zona mista a margine del World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto a Milano tanti ex campioni, l'ex attaccante Luca Toni. tuttomercatoweb.com

Toni: “Mi piace Pio Esposito, ha la testa giusta ed è un centravanti alla vecchia maniera. Sullo Scudetto…” x.com

La nostra storia ha da sempre i toni del #Futuro. 1930 – #RegiaNaveFiume fu un incrociatore pesante della classe “Zara”, considerata tra le più riuscite ed equilibrate tra gli incrociatori di tipo Washington per corazzatura, armamento e velocità. Costruito a Tries - facebook.com facebook