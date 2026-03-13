Juventus c’è un dato davvero sorprendente | Spalletti in questo finale di stagione può contare su un’arma in più

In questa fase finale di stagione, l'allenatore di una squadra di calcio può contare su un'arma in più. I difensori, infatti, hanno segnato 13 reti in 19 partite di campionato, contribuendo in modo significativo alle prestazioni della squadra. Questo dato sorprendente riguarda una formazione di alta classifica e sottolinea l'importanza del reparto difensivo nel corso delle recenti gare.

Juventus, Spalletti sta contando sui gol dei difensori. Sono 13 le reti siglate dalla retroguardia in 19 partite di campionato. Numeri straordinari. Il laboratorio tattico di Luciano Spalletti continua a stupire, offrendo una versione della Juventus tanto solida quanto imprevedibile. Nonostante un reparto offensivo spesso “fuori fuoco” e condizionato dagli infortuni, il tecnico è riuscito a mantenere la squadra competitiva ispirandosi alla trazione posteriore della scuderia di casa, la Ferrari. I numeri, del resto, parlano chiaro: dall’arrivo di Spalletti, nessuna squadra di Serie A manda a rete più difensori dei bianconeri. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Sono ben 13 i gol siglati dalla retroguardia in 19 partite, una statistica che dimostra la modernità di un assetto dove i ruoli non sono più etichette rigide. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

