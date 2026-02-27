Jashari pronto a prendersi il Milan | il finale di stagione può essere la svolta per il futuro

Ardon Jashari si prepara a vivere gli ultimi incontri della stagione con il Milan, un momento che potrebbe segnare una svolta per il suo percorso con i rossoneri. La squadra si avvicina alla conclusione del campionato, mentre il giovane centrocampista è determinato a dimostrare il suo valore sul campo. La sua presenza e le sue prestazioni saranno al centro dell’attenzione nelle prossime settimane.

Milan, questa seconda parte di stagione potrebbe essere molto importante per il futuro di Ardon Jashari. Il centrocampista rossonero è arrivato in estate come grande colpo del calciomercato (insieme a Nkunku) del mercato del Diavolo. Purtroppo per lui la frattura alla gamba di fine agosto ha rallentato il suo inserimento in rossonero. Oggi però probabilmente è al suo picco a livello di salute e di forma e il brutto infortunio di Loftus-Cheek che ne avrà almeno per un paio di mesi, potrebbe aprirli ulteriormente la strada in rossonero. Allegri perde una pedina importante per il suo centrocampo e il suo attacco. Jashari potrebbe approfittare al massimo di questa opportunità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

