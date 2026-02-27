Jashari pronto a prendersi il Milan | il finale di stagione può essere la svolta per il futuro

Ardon Jashari si prepara a vivere gli ultimi incontri della stagione con il Milan, un momento che potrebbe segnare una svolta per il suo percorso con i rossoneri. La squadra si avvicina alla conclusione del campionato, mentre il giovane centrocampista è determinato a dimostrare il suo valore sul campo. La sua presenza e le sue prestazioni saranno al centro dell’attenzione nelle prossime settimane.

Milan, questa seconda parte di stagione potrebbe essere molto importante per il futuro di Ardon Jashari. Il centrocampista rossonero è arrivato in estate come grande colpo del calciomercato (insieme a Nkunku) del mercato del Diavolo. Purtroppo per lui la frattura alla gamba di fine agosto ha rallentato il suo inserimento in rossonero. Oggi però probabilmente è al suo picco a livello di salute e di forma e il brutto infortunio di Loftus-Cheek che ne avrà almeno per un paio di mesi, potrebbe aprirli ulteriormente la strada in rossonero. Allegri perde una pedina importante per il suo centrocampo e il suo attacco. Jashari potrebbe approfittare al massimo di questa opportunità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Gozzini: Jashari è la novità pronta a prendersi la scena: per agevolarne l’ingresso in campo si è scomodato addirittura un Pallone d’oroAlessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Ardon Jashari, centrocampista del Milan: Nelle ultime due partite ... milannews.it

Milan, Jashari: Mi sento al 100%, Allegri è molto importante per noi e sa cosa serve per vincereMilan, Jashari si racconta in una intervista a Sportmediaset: Raggiungere la Champions League è l'obiettivo principale di questa stagione ... msn.com

JASHARI PRONTO A PRENDERSI LA MAGLIA DA TITOLARE Il centrocampo tanto sognato dai tifosi in estate sta per diventare definitivamente realtà Complice l'infortunio di Ruben, infatti, Jashari (che sta migliorando molto la condizione) dovrebbe divent - facebook.com facebook

ESCLUSIVA MN - Leggenda Bruges, Verheyen: "Credo in Jashari, è un top. L'importante pero è che non si butti giù. Tresoldi al Milan Non è ancora pronto" x.com