Luca Toni, ex attaccante della Nazionale Italiana, ha commentato le possibilità del Milan di rafforzare il reparto offensivo, sottolineando come un attaccante di livello possa contribuire a mantenere vivo il campionato di Serie A. Toni ha espresso aspettative riguardo alle strategie di mercato dei rossoneri, evidenziando l’importanza di un elemento potente nel reparto avanzato. Ha inoltre fatto notare come questa scelta possa influenzare la competitività della squadra.

Intervenuto durante il World Legends Padel Tour 2026, l'ex attaccante della Nazionale Italiana Luca Toni ha voluto parlare po' della Serie A, facendo riferimento al Milan di Massimiliano Allegri, ma non solo. L'ex attaccante azzurro ha voluto parlare anche della questione mercato dei rossoneri, con un focus sul reparto offensivo. Ecco le sue parole: Campionato riaperto? “Penso che il Milan sia l’unica squadra che può mettere un po’ di pepe a questo finale di stagione. L’Inter è la squadra più forte, ha 7 punti di vantaggio, chi la insegue è il Milan che comunque fa grandi prestazioni ma a volte perde punti con le piccole. Sinceramente è l’unica squadra che può tenere un po’ vivo il campionato, ma l’Inter la vedo avanti”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Toni: “Milan, mi aspetto un attaccante forte. I rossoneri possono tenere viva la Serie A”

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Le parole dell’ex attaccante Luca #Toni ai microfoni di MilanNews.it in occasione della prima tappa dell’EA7 World Legends Tour. Le dichiarazioni complete le potete trovare su MilanNews.it (Via @lorenzodeangelis_ ) - facebook.com facebook

Luca #Toni: “Mio erede Mi piace Pio #Esposito. Al #Milan serve un grande numero 9 per lo Scudetto e non 3 centravanti così così (Füllkrug, Gimenez e Nkunku). Il #Como può arrivare in Champions: mi piace molto il gioco di #Fabregas. Speriamo che Gattus x.com