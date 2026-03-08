André Milan affare a rischio? C’è l’ultimatum al Corinthians | un aspetto ha infastidito i rossoneri

I giocatori del Milan hanno rivolto un ultimatum al Corinthians, evidenziando un aspetto che ha causato disagio tra i rossoneri. La questione riguarda un accordo in corso, ma la comunicazione ufficiale si concentra sulla richiesta di chiarimenti e sulla volontà di risolvere la situazione. La decisione finale dipenderà dalla risposta del club brasiliano nelle prossime ore.

André-Milan, ecco perché il Presidente del Corinthians ha bloccato l'affare tra i due clubIl restante 30% del cartellino è in mano allo stesso André che, però, aveva già fatto intendere di rinunciare alla sua parte pur di favorire il suo...

Milan-André, l'affare si complica ancora: il Corinthians gioca al rialzoIl tempo scorre, il Milan vuole chiudere ma le questioni burocratiche non permettono ancora la fumata bianca per André.

