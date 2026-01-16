Ansia Pio Esposito lo vogliono anche loro | l’Inter può fare solo una cosa

Ansia Pio Esposito, il giovane attaccante dell’Inter, ha attirato l’attenzione di diversi club italiani e stranieri, tra cui alcuni team della Premier League. Dopo la sua decisiva prestazione contro il Lecce, la sua crescita continua a suscitare interesse. L’Inter, intanto, può contare sulle sue qualità, consapevole che il futuro di Esposito potrebbe diventare uno snodo importante nella stagione.

Il giovane centravanti nerazzurro, decisivo con il Lecce, continua ad avere estimatori in Italia ma anche in Premier League È stato il grande eroe della vittoria con il Lecce, una di quelle che possono segnare il campionato visto che grazie a quella zampata l' Inter è riuscita ad allungare sul Napoli e non perdere i punti di vantaggio sul Milan. Francesco Pio Esposito resta uno dei giocatori più discussi di questa stagione, tra chi pensa a lui come il futuro della Nazionale e chi invece invita ad andarci piano ritenendo eccessivo l'hype attorno a lui.

Inter, Pio Esposito: "Il primo posto non ci può spaventare, è il nostro obiettivo" - Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter autore del gol che ha deciso la sfida contro il Lecce, è stato intervistato da DAZN al termine del match: "Era il gol ... tuttonapoli.net

Esposito, dalla Premier mosse inutili: Marotta rinnova e blinda il futuro Inter! - Già partiti i colloqui per arrivare alla fumata bianca in primavera ... tuttosport.com

