tommaso cerno parla degli ascolti di 2dipicche e del suo diritto di essere gay di destra

Tommaso Cerno ha recentemente iniziato a condurre 2DiPicche, un programma di tre minuti trasmesso nel primo pomeriggio su Rai2. La trasmissione è appena partita e si concentra su temi di attualità. Cerno ha parlato anche del suo diritto di essere gay di destra, in relazione agli ascolti ottenuti dal nuovo format.

Tommaso Cerno ha debuttato in questi giorni con 2DiPicche, un programma di soli tre minuti in onda su Rai2 nel primo pomeriggio. Secondo alcune indiscrezioni, il giornalista guadagnerebbe circa 11 mila euro a puntata, ma i dati di ascolto della prima settimana non hanno convinto del tutto il pubblico. Questo ha scatenato diverse critiche, soprattutto considerando il presunto compenso. Nel dettaglio, la prima puntata ha raccolto 632.000 spettatori con il 5,4% di share, la seconda 694.000 spettatori con il 5,9%, e la terza 701.000 spettatori con il 6%. La risposta di Cerno alle critiche. Intervistato da FanPage, Cerno ha commentato: “Ascolti? Sono entusiasta dell’attenzione enorme che suscitano i miei tre minuti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

