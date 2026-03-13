Tivù Verità | Paolo Gambi | La famiglia nel bosco ci ricorda chi siamo

In questa puntata di Tivù Verità, si parla con Paolo Gambi della condizione dei bambini di Trevallion dopo l'intervento della garante per l'infanzia nella casa famiglia di Vasto. Gambi fornisce aggiornamenti sui piccoli e sulle recenti attività nel centro. La conversazione si concentra sui fatti relativi alla visita e alle risposte dei responsabili locali.

Con Paolo Gambi facciamo il punto sulla situazione dei piccoli Trevallion dopo la visita della garante per l'infanzia nella casa famiglia di Vasto. A rivelarlo è stato Armando Carusi, ristoratore e imprenditore di Ortona, che ha offerto in comodato d’uso gratuito il proprio B&B alla famiglia nell’attesa di una decisione sul ritorno dei bambini. «Con Nathan e il sindaco siamo andati a vedere la casa nuova che il Comune ha messo a disposizione già da un po’» – dice Carusi. Devo dire che Nathan è rimasto molto contento. È una casa nuova, stupenda, isolata, vicina al bosco e a dieci minuti dal loro casolare. Il contratto stipulato con loro per il mio B&B, peraltro, scade a fine mese». 🔗 Leggi su Laverita.info

