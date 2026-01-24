Tivù Verità: La famiglia nel bosco si trova in una situazione complessa, con l’allarme dell’avvocato Danila Solinas che segnala la continuazione della separazione dei Trevallion. La data di inizio della perizia richiesta dal tribunale dell’Aquila, che coinvolge i genitori, è stata rimandata. Seguiamo gli sviluppi di questa delicata vicenda familiare.

L'allarme dell'avvocato Danila Solinas: " I Trevallion continuano ad essere separati". E' stata rimandata la data di inizio della perizia voluta dal tribunale dll'Aquila che riguarda i genitori. "Manca il mediatore", dicono i giornali. «Trevallion devastati ma disponibili. È lo Stato che ha rifiutato il dialogo» Danila Solinas è uno dei due legali della famiglia del bosco. Da poco si è saputo che la data della perizia è stata spostata. Non le pare un’ulteriore e ingiusta perdita di tempo avvocato? «Il problema che si era posto inizialmente è che, su nostra specifica richiesta, era stato nominato un altro interprete. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tivù Verità | La famiglia nel bosco è in una situazione drammatica

Leggi anche: Tivù Verità | Regalo di Natale dei giudici alla famiglia nel bosco: una perizia psichiatrica

Leggi anche: Tivù Verità | Ddl consenso e famiglia nel bosco spaccano la politica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La famiglia nel bosco è in una situazione drammatica

Argomenti discussi: Tivù Verità | La famiglia nel bosco è in una situazione drammatica; Garlasco in Tv, Chiara e la colazione con il killer: l'ipotesi della difesa dei Poggi può diventare un assist per Stasi; È sempre una questione di soldi, Graziano Rossi accusa il figlio Valentino e la guerra di famiglia esplode in tv; Intervista a Luigi D’Oriano, il figlio Andrea in La Preside: La verità è che non mi conosco affatto.

Garlasco in Tv, la difesa di Stasi contro la famiglia Poggi: la verità sul pcGli avvocati hanno commentato la nuova consulenza di parte parlando di dati non confermati: stasera le ultime news a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti ... libero.it

La giovane aveva fatto da poco il certificato medico sportivo. La famiglia: «Vogliamo la verità e sapere perché lei non c'è più» - facebook.com facebook