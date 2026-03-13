Tivù Verità | Mario Giordano | il vero potere che ci governa

Mario Giordano ha presentato il libro “I re di denari”, in cui analizza il ruolo delle banche e il loro influsso sulla società. Nel corso dell’evento, ha evidenziato come queste istituzioni esercitino un controllo consistente sul sistema economico e sulle decisioni politiche. La presentazione si è svolta in una libreria di Milano, con la partecipazione di pubblico e giornalisti.

Mario Giordano presenta il libro “I re di denari”, nel quale denuncia l’enorme potere delle banche in Italia: un potere aumentato in seguito alla crisi finanziaria del 2011-2013, basato più sulla gestione del risparmio che sull’economia reale e alimentato da lotte di potere nello stesso sistema bancario. Giordano riflette anche sulla divisione politica non più tra destra e sinistra, ma tra élite e popolo e sul ruolo della famiglia oggi. Stiamo passando giorni a raccontare la devastazione delle vite di innocenti compiute da taluni magistrati: i giorni in carcere (per alcuni mesi o addirittura anni); lo spettro di un buco nero contro il quale non vedi altra via d’uscita se non la voglia di farla finita perché tutto attorno a te crolla; la montagna di soldi spesi per contrastare un’accusa che ti sommerge con intercettazioni e quant’altro. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Mario Giordano: il vero potere che ci governa Articoli correlati Tivù Verità | Paolo Gambi: «La famiglia nel bosco ci ricorda chi siamo»Con Paolo Gambi facciamo il punto sulla situazione dei piccoli Trevallion dopo la visita della garante per l'infanzia nella casa famiglia di Vasto. Tivù Verità | Belpietro: «Incredibile, condannato il carabiniere che ha sparato per difesa»Eva Vlaardingerbroek, nota attivista politica di destra, ha ricevuto una mail dal Regno Unito in cui viene informata che la sua autorizzazione di... Mario Giordano: il vero potere che ci governa | Tivù Verità Una raccolta di contenuti su Tivù Verità Discussioni sull' argomento Tivù Verità | Paragone: Giù le mani dalla famiglia nel bosco; Roccella: L’allontanamento va sospeso. Hanno preso una decisione brusca con i piccoli molto provati; Sapeva di Mandelson ed Epstein. Un report adesso inguaia Starmer. 18 anni fa, uno degli episodi più emozionanti nella storia della tv irrompeva nel cuore dei fan di Lost Il 28 febbraio 2008, l'episodio "La Costante" (4x03) ha cambiato per sempre il corso della storia della televisione. La verità su Desmond, la costante, il viaggio - facebook.com facebook