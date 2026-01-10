Tivù Verità | Belpietro | Incredibile condannato il carabiniere che ha sparato per difesa

Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, segnala un caso che desta preoccupazione: un carabiniere che ha agito per difendere un collega è stato condannato e dovrà risarcire la famiglia dell’aggressore. Un episodio che solleva interrogativi sulla tutela degli operatori delle forze dell’ordine e sulla giustizia in situazioni di emergenza.

🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Belpietro: «Incredibile, condannato il carabiniere che ha sparato per difesa»

