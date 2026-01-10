Tivù Verità | Belpietro | Incredibile condannato il carabiniere che ha sparato per difesa

Da laverita.info 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, segnala un caso che desta preoccupazione: un carabiniere che ha agito per difendere un collega è stato condannato e dovrà risarcire la famiglia dell’aggressore. Un episodio che solleva interrogativi sulla tutela degli operatori delle forze dell’ordine e sulla giustizia in situazioni di emergenza.

Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, denuncia un paradosso inquietante: un carabiniere che salva la vita a un collega viene condannato e costretto a risarcire la famiglia dell’aggressore. Morale: chi difende la legge rischia il carcere, mentre criminali e clandestini restano liberi. 🔗 Leggi su Laverita.info

tiv249 verit224 belpietro incredibile condannato il carabiniere che ha sparato per difesa

© Laverita.info - Tivù Verità | Belpietro: «Incredibile, condannato il carabiniere che ha sparato per difesa»

Leggi anche: Tivù Verità | Belpietro e Padellaro sul terremoto del Quirinale

Leggi anche: Tivù Verità | Belpietro: «La verità sul piano del Colle per fermare la Meloni»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Belpietro: «incredibile, condannato il carabiniere che ha sparato per difesa»

Video Belpietro: «incredibile, condannato il carabiniere che ha sparato per difesa»

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.