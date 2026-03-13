LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | duello Pellizzari-Del Toro sulla salita di Mombaroccio

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con un percorso che include la salita di Mombaroccio. Durante la gara, Pellizzari e Del Toro sono coinvolti in un duello che si sta svolgendo lungo il tracciato. I tifosi possono seguire la corsa in diretta, con aggiornamenti sulla classifica generale e sulla Parigi-Nizza, a partire dalle 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, con partenza da Marotta-Mandolfo e arrivo a Mombaroccio. Il percorso è lungo 184 km e prevede 4 GPM, tutti negli ultimi 100 km. Il primo sarà quello di Monte delle Cesane (7.8 km al 6.5% medio, con punte al 15%), che terminerà a -94 dalla conclusione. Dopo diversi km di saliscendi si affronterà l’ascesa di Monte della Mattera (6.5 km al 5.1% medio), poco dopo la fine di questo tratto si entrerà, a 45 km dalla conclusione, nel ciruito finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: duello Pellizzari-Del Toro sulla salita di Mombaroccio Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: duello Del Toro-Pellizzari per la classifica generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della... LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro-Pellizzari si confrontano per la classifica generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della... Una selezione di notizie su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove vedere la Tirreno-Adriatico 2026 in TV e Streaming? Diretta su Rai ed Eurosport/Discovery+; Tirreno-Adriatico: la 3ª tappa Cortona-Magliano De' Marsi di 221 km al danese Andresen. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026. Vi ringraziamo per ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tobias Lund Andersen trionfa sul traguardo di Magliano de’ Marsi, settimo posto per MilanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25 16.23 Termina qui la DIRETTA LIVE della terza tappa della ... oasport.it L’Abruzzo protagonista della Tirreno-Adriatico: arrivo a Magliano de’ Marsi e tappa Tagliacozzo–Martinsicuro attraverso Aquilano e Teramano. Grazie soprattutto ai volontari che hanno garantito sicurezza e accoglienza. Ci vediamo presto con il @girodit x.com Una tappa spaziale quella andata in scena alla Tirreno Adriatico. A trionfare è il solito Mathieu van der Poel che trova così la seconda vittoria di tappa dopo quella a San Gimignano. Ma finalmente un Azzurro è in testa alla classifica, è il nostro Giulio Pellizzari - facebook.com facebook