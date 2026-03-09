Concorso Ue 1.490 posti per amministratori | stipendio da 6mila euro al mese requisiti e come prepararsi

È stato aperto un concorso dell’Unione europea per 1.490 posti di amministratore. La selezione, gestita dall’Epsos, è rivolta a laureati di qualsiasi disciplina e prevede uno stipendio di circa 6.000 euro al mese. Sono stati pubblicati i requisiti richiesti e le modalità di preparazione per i candidati interessati a partecipare.