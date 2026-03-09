Concorso Ue 1.490 posti per amministratori | stipendio da 6mila euro al mese requisiti e come prepararsi
È stato aperto un concorso dell’Unione europea per 1.490 posti di amministratore. La selezione, gestita dall’Epsos, è rivolta a laureati di qualsiasi disciplina e prevede uno stipendio di circa 6.000 euro al mese. Sono stati pubblicati i requisiti richiesti e le modalità di preparazione per i candidati interessati a partecipare.
È aperto il concorso dell’Unione europea per 1.490 amministratori. La selezione, organizzata dall’Epso, è rivolta a laureati di qualsiasi disciplina. Lo stipendio iniziale è di circa 6.150 euro lordi al mese. Ecco requisiti, prove previste e come prepararsi al meglio. Attenzione, però: la scadenza è a breve, domani 10 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Ue, concorso da 1.490 posti per laureati a 6.000 euro al mese: scade domani
UE assume: 1490 posti da funzionario AD5 con stipendio di oltre 5500 euro, requisiti e scadenze del concorso.L'Unione Europea ha lanciato un ambizioso piano di assunzioni, aprendo le porte a 1490 nuovi funzionari di livello AD5.
Approfondimenti e contenuti su Concorso Ue 1 490 posti per...
Temi più discussi: Lavorare nella Ue, il concorso per 1.490 posti da funzionario (a 6 mila euro al mese), come si partecipa; concorso epso 2026, 1.490 posti da funzionario ue: guida a ruolo, mansioni e stipendio degli amministratori europei; Concorso Unione europea 2026, 1.490 posti da amministratore: come partecipare entro il 10 marzo; Maxi concorso EPSO UE 2026: 1.490 posti per laureati, domanda entro il 10 marzo.
Concorso Ue, 1.490 posti per amministratori: stipendio da 6mila euro al mese, requisiti e come prepararsiÈ aperto il concorso dell’Unione europea per 1.490 amministratori. La selezione, organizzata dall’Epso, è rivolta a laureati di qualsiasi disciplina. Lo stipendio iniziale è di circa 6.150 euro lordi ... fanpage.it
Ue, concorso da 1.490 posti per laureati a 6.000 euro al mese: scade domaniScade domani il tempo per iscriversi al concorso Ue che recluta più di mille amministratori, un’opportunità d’oro per i neolaureati ... quifinanza.it
Buongiorno a Tutti, spero che qualcuno possa aiutarmi rispondendo al mio quesito. Dovrei inserire su sostegno (adss) l'abilitazione su materia (A065) ottenuta tramite concorso ordinario 2020. Mi confermate che va inserita nella TAB7-B1 Nello scorso aggior - facebook.com facebook
Consulta Intercomunale Gallura: «Per il concorso internazionale nessuna voce femminile» x.com