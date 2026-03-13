Tiro con la Balestra ‘Montaperti 1260’ si assegnano i trofei! Bernini e Giudici i favoriti

Domenica si terrà il Torneo Interno dei Balestrieri senesi ‘Montaperti 1260’, durante il quale verranno consegnati i Trofei della SL Arredamenti. Bernini e Giudici sono considerati i favoriti per la vittoria. L’evento si svolge nel contesto di una competizione tradizionale che coinvolge appassionati di tiro con la balestra. La cerimonia di premiazione chiuderà la giornata di gare.

Il Torneo Interno dei Balestrieri senesi ‘Monteaperti 1260’ domenica vedrà l’assegnazione dei Trofei della SL Arredamenti. In classifica, nelle donne, Donella Bernini ha un distacco notevole mentre negli uomini il capofila è Roberto Giudici, secondo posto per Maurizio Cini, terzo per il giovanissimo Leonardo Marchi. Nella categoria Esterni prevale Giuseppe Volpi con un’altra giovanissima Elena Cecconi al secondo posto e Lucia Bei al terzo. Nell’ultima gara svoltasi al campo coperto di Casetta con più di 30 tiratori il Gruppo Senese ha presentato ben tre esordienti, una famiglia intera in campo per la prima volta in gara, Samuele Facchielli con il babbo Francesco e la mamma Alice hanno colpito tutti per la loro determinazione e precisione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

