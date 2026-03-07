LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA | si affronta lo strappo di Montaperti davanti il gruppo delle migliori

In diretta dalla corsa femminile di Strade Bianche 2026, le atlete affrontano lo strappo di Montaperti con il gruppo delle migliori che si mantiene compatto. La gara è in corso e le cicliste si sfidano lungo le strade bianche toscane, con le prime posizioni che cambiano di continuo. La corsa maschile segue la stessa linea, con aggiornamenti disponibili dalle 11.45.

12.32 Le atlete si preparano al primo passaggio sul settore di Colle Pinzuto, mentre si stacca Paula Blasi (UAE Team ADQ). 12.31 50 chilometri dall’arrivo, le atlete dell’FDJ United – SUEZ proseguono il forcing con l’obiettivo di staccare atlete pericolose come Lotte Kopecky. 12.28 Le atlete affrontano lo strappo di Montaperti tornando così sulle strade bianche 12.27 Ormai tagliate fuori le altre atlete, distanti oltre un minuto come dimostrato dalla presenza delle ammiraglie dietro il gruppo delle migliori. 12.26 Ecco la composizione del gruppo di testa: Demi Vollering, Elisa Chabbey, Léa Curinier e Franziska Koch (FDJ United – SUEZ),... 🔗 Leggi su Oasport.it

