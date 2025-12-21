Tiro con l’arco Le Frecce Pisane si mettono in mostra Sara Celano si impone con 496 punti

Le Frecce Pisane si sono distinti alla gara indoor sui 18 metri organizzata dalla Compagnia Arcieri Livornesi a Livorno, ottenendo ottimi risultati in diverse categorie. Tra i protagonisti, Sara Celano si è affermata con un punteggio di 496 punti, dimostrando costanza e precisione. La partecipazione e le performance della squadra testimoniano l’impegno e la crescita nel tiro con l’arco.

Le Frecce Pisane si mettono in luce alla gara indoor sui 18 metri organizzata dalla Compagnia Arcieri Livornesi, tornando da Livorno con una serie di risultati di rilievo in più categorie. A guidare il gruppo è Sara Celano, che si impone nella categoria Senior Femminile con 496 punti, confermando solidità e continuità nelle prove al chiuso. Buoni piazzamenti arrivano anche dal settore giovanile dell'arco olimpico. Tra le Junior Femminili, Amelia Edigati chiude al settimo posto con 466 punti, mentre Carlotta Pierobon è ottava con 383. Negli Allievi Maschili, Marco D'Emilio sale sul podio conquistando il terzo posto con 473 punti.

