Tiro a Volo | il programma di domani 14 marzo

Il 14 marzo il Tiro a Volo italiano propone un programma ricco di eventi con gare e competizioni che coinvolgono sia agonisti sia appassionati in diverse regioni del paese. Il terzo weekend di marzo si apre con diverse manifestazioni sparse sul territorio, pronte ad accogliere i partecipanti e a mettere alla prova le loro abilità. Le competizioni si svolgeranno in più località, secondo il calendario federale ufficiale.

Il terzo weekend di marzo si presenta ricco di appuntamenti per il Tiro a Volo italiano, con un calendario federale che coinvolgerà agonisti e appassionati in diverse regioni della penisola. L’attenzione principale sarà rivolta al debutto stagionale della Club Cup di Compak Sporting, con il primo Gran Premio in programma nei campi dei Tav Conselice, in provincia di Ravenna, del Tav Torretta, in provincia di Reggio Calabria, e del Tav Campoformido, in provincia di Udine. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione. Inoltre il tornerò servirà anche per assegnare puntii validi per il Ranking 2026 e per il barrage Top Ranking. La gara si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli e potrà essere completata in un’unica giornata, con la possibilità per gli atleti di scegliere tra il turno in mattinata o nel pomerigio. 🔗 Leggi su Sportface.it

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