Tiro a Volo | a Laterina il Campionato Invernale di Sporting il programma

Il Tav Laterina di Laterina (AR) ospiterà il Campionato Invernale di Sporting nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 febbraio, dopo aver annunciato l’organizzazione ufficiale la settimana scorsa, grazie alla collaborazione tra il club locale e la Federazione Italiana Tiro a Volo.

Sarà il Tav Laterina di Laterina (AR) ad accogliere, nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 febbraio, l’edizione 2026 del Campionato Invernale di Sporting. Un appuntamento attesissimo che porterà sulle pedane toscane i migliori specialisti provenienti da tutta Italia, pronti a contendersi titoli individuali e societari della stagione agonistica. Per un intero weekend, Laterina diventerà il cuore pulsante dello Sporting invernale nazionale. In palio i titoli individuali e di Società, oltre allo Scudetto Tricolore e alle medaglie della FITAV, simboli di un traguardo che ogni atleta ambisce a conquistare.🔗 Leggi su Sportface.it

La Federazione italiana di tiro a volo ha annunciato ufficialmente i nomi dei dieci tiratori che si contenderanno lo scudetto nel 2026.

