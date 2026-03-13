Tinder dà il via alla rivoluzione e sfrutta l’intelligenza artificiale per capire davvero con chi si flirta

Tinder ha annunciato l’introduzione di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per analizzare meglio le compatibilità tra gli utenti. La piattaforma mira a migliorare l’esperienza di chi cerca incontri, cercando di ridurre le delusioni durante gli appuntamenti. La novità si concentra sull’utilizzo di algoritmi avanzati per comprendere più approfonditamente le preferenze e le caratteristiche degli utenti.

Avete presente quando uscite con qualcuno trovato su Tinder e, dopo l’appuntamento, tornate a casa con più dubbi di prima? Quei match che sembravano promettenti si rivelano spesso deludenti o poco compatibili, lasciando una sensazione di frustrazione. Proprio per questo la popolare app disponibile su iOS e Android ha annunciato una serie di funzionalità basate sull’ intelligenza artificiale, pensate per rendere le interazioni più efficaci e i match più consapevoli. Il principio è semplice: conoscere l’altro in maniera più mirata grazie all’AI, raccogliendo informazioni sullo stile di flirt, le abitudini quotidiane e altri dettagli personali. Le nuove funzionalità, tra cui la modalità Affinità, guideranno l’utente nella creazione di un profilo più rappresentativo e proporranno persone con una reale compatibilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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