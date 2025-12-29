No White Strawberries il podcast di Enel per capire come funziona davvero e dove ci porterà l’Intelligenza artificiale

“No White Strawberries.” è il podcast di Enel che esplora il mondo dell’Intelligenza artificiale, offrendo approfondimenti chiari e concreti. Con sedici episodi e sette esperti, il programma aiuta a comprendere come questa tecnologia sta trasformando il nostro presente e il futuro, fornendo strumenti utili per orientarsi tra le sfide e le opportunità che essa presenta.

Sedici episodi, sette esperti coinvolti, un contenitore per scoprire tutto – o quasi – quello che c’è da sapere per orientarsi tra le sfide dell’Intelligenza artificiale. È No White Strawberries., una serie di podcast prodotti da Enel per i propri 60mila dipendenti nel mondo, ma messi a disposizione di chiunque abbia voglia, curiosità o esigenza di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare le nuove frontiere della tecnologia e i temi d’avanguardia del nostro tempo. “No White Strawberries.”: il podcast di Enel sull’Intelligenza artificiale. Il programma, già accessibile, può essere ascoltato su Youtube e Spotify. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “No White Strawberries.”, il podcast di Enel per capire come funziona davvero e dove ci porterà l’Intelligenza artificiale Leggi anche: TikTok e intelligenza artificiale: come funziona davvero la moderazione nel 2025 Leggi anche: Cogit AI lancia il primo podcast realizzato con l'intelligenza artificiale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cronaca, cultura tech e le grandi trasformazioni in campo tecnologico al centro dei podcast di Enel. Prima stagione dedicata all’intelligenza artificiale - Cronaca, cultura tech e grandi trasformazioni tecnologiche al centro dei podcast di Enel. agendadigitale.eu

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.