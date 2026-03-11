Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti sono stati fotografati insieme a Venezia durante un weekend nella città. L’imprenditore brasiliano è stato visto con la conduttrice in diverse occasioni, mentre passeggiavano lungo i canali e si concedevano momenti di relax. Le immagini mostrano una certa complicità tra i due, evidenziando un legame che sembra essere più di un’amicizia.

La fuga romantica tra i canali di Venezia. Un weekend nella città più romantica d’Italia e una complicità difficile da nascondere. Alessia Marcuzzi torna al centro della cronaca rosa grazie a una nuova storia d’amore che sembra già far parlare molto. La conduttrice è stata fotografata a Venezia insieme a un uomo misterioso, tra passeggiate mano nella mano, sorrisi e baci scambiati tra le calli e i ponti della laguna. Le immagini, pubblicate dal settimanale Chi, mostrano i due visibilmente affiatati mentre si concedono una breve fuga romantica lontano dai riflettori. Un’apparizione che sembra confermare le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su una nuova frequentazione nella vita della presentatrice. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Alessia Marcuzzi ritrova l’amore: chi è Tiago Schietti, l’imprenditore brasiliano fotografato con lei a Venezia

