federica carta torna con il singolo ti prego non piangere

Federica Carta torna in musica con un nuovo singolo, “Ti prego non piangere”, uscito venerdì 6 febbraio. La cantante ha deciso di tornare sulle scene con una canzone che nasce da una frase semplice, ripetuta più volte fino a diventare un bisogno.

Federica Carta torna con il nuovo singolo Ti prego non piangere. Federica Carta torna con il nuovo singolo Ti prego non piangere, disponibile da venerdì 6 febbraio e che nasce da una frase semplice, ripetuta fino a diventare necessaria. Non è una promessa né una consolazione: è una presenza. È ciò che resta quando il dolore ha già fatto il suo corso e non c’è più modo di intervenire, se non restando. Nel testo si susseguono immagini quotidiane e trattenute — la neve sui tetti, una casa di specchi, lo sguardo degli altri — che restituiscono una fragilità esposta, una condizione di immobilità emotiva in cui l’identità sembra vacillare. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

