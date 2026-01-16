Cifra da capogiro Selvaggia Lucarelli la notizia è clamorosa | La vuole lì a tutti i costi

Mediaset prevede di riportare Selvaggia Lucarelli nel cast del Grande Fratello Vip 2026, dopo aver annunciato il ritorno di Ilary Blasi come conduttrice. La volontà di coinvolgere la giornalista sembra forte, con offerte che potrebbero risultare decisive. La notizia, rilanciata da Selvaggia Lucarelli stessa, apre uno scenario interessante per il futuro del reality.

Mediaset sembra pronta a fare il colpo grosso per il Grande Fratello Vip 2026: dopo aver confermato il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, il gruppo televisivo punta a Selvaggia Lucarelli, offrendo condizioni che difficilmente potranno essere ignorate. L’obiettivo è chiaro: portare la giornalista più discussa della televisione italiana nel cast del reality costi quel che costi. L’offerta messa sul tavolo si definisce “ irrinunciabile ”, ma c’è un ostacolo non da poco: il legame di Selvaggia Lucarelli con Milly Carlucci e il suo ruolo di giurata a Ballando con le stelle, un sodalizio che dura da dieci anni e che l’ha resa non solo volto del programma ma anche protagonista delle discussioni social e delle polemiche televisive. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

