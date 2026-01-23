Il Pistoia Blues Festival 2024 apre le sue porte con un evento esclusivo: sabato 4 luglio, in piazza del Duomo, si esibirà Fantastic Negrito, artista statunitense noto per la sua voce autentica e il sound blues. Questa serata rappresenta una delle due date estive in Italia, offrendo agli appassionati un’occasione unica di ascoltare musica dal vivo in un contesto raccolto e di qualità.

Un’altra serata a tutto blues per l’edizione numero 45 del Pistoia Blues Festival: ad anticipare tutti esibendosi in piazza del Duomo sabato 4 luglio in una delle due sole date estive previste in Italia sarà Fantastic Negrito (pseudonimo del chitarrista statunitense Xavier Amin Dphrepaulezz) e la sua band. Nella stessa serata si esibirà anche il cantante e chitarrista americano Eric Steckel. Nonostante la sua lunga carriera per Fantastic Negrito si tratta della prima esibizione sul palco del Pistoia Blues. I biglietti sono in prevendita dalle 10 di oggi sui circuiti abituali. Fantastic Negrito è una delle voci più sincere e potenti del panorama contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Jethro Tull in concerto al Pistoia Blues il 10 luglio 2026Il Pistoia Blues si prepara a celebrare la sua 45esima edizione con un cartellone ricco di eventi imperdibili.

