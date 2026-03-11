Da Thornetta Davis mito di Lou Marini

Thornetta Davis, conosciuta come “The Queen of the Blues”, si esibirà questa sera e anche venerdì al Bravo Caffè alle 21:45, accompagnata dalla Blues Band. La cantante originaria di Detroit porta sul palco un blues urbano caratterizzato da una voce ambrata e influenze delle grandi dive del passato. L’evento si svolge in un jazz club di livello, offrendo un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

'The Qeen of the Blues', al secolo Thornetta Davis (foto), una voce ambrata che respira Detroit, un blues urbano che porta echi delle grandi dive del passato, è l'ultima chicca di un jazzclubbing da piani alti, sul palco del Bravo Caffè staserai e venerdì (ore 21,45) accompagnata dalla Blues Band. Vincitrice di due Blues Award (tra le cinque nominate anche per il 2026), non è fuori luogo accostarla alle regine del Midwest, dalla fierezza terrena di Koko Taylor alla sensualità controllata di Etta James e alla forza narrativa di Alberta Adams. Una carriera solida, nutrita da collaborazioni con B.B. King, Ray Charles, Etta James, Bonnie Raitt e...