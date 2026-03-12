Will Ferrell torna su Netflix con la serie The Hawk, pronta a riportarlo al centro dell’attenzione come protagonista della commedia. La produzione è stata annunciata di recente e sarà disponibile sulla piattaforma di streaming nei prossimi mesi. Ferrell, noto per i suoi ruoli comici, interpreta un nuovo personaggio nella serie, che promette di essere una delle uscite più attese dell’anno.

La nuova serie Netflix è pronta a rilanciare la figura di Ferrell come re della commedia dopo che per anni ha dominato il box-office americano con i suoi film demenziali Will Ferrell ha annunciato il suo grande ritorno con la serie The Hawk, con cui chiaramente intende riaffermare il suo strapotere anche sul piccolo schermo dopo aver dominato il box-office americano per anni. La nuova serie Netflix, che lo vede protagonista nei panni di un'ex leggenda del golf, Lonnie Hawkins, debutterà sulla piattaforma digitale la prossima estate e già il primo teaser trailer è davvero esilarante. Cosa succede nel trailer di The Hawk Il filmato mostra Ferrell nei panni del golfista Lonnie "The Hawk" Hawkins, che indossa una maglietta da golf rosa shocking e una visiera bianca con la scritta . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Will Ferrell annuncia il ritorno su Netflix nella serie The Hawk

