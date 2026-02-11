TFA estero 30 CFU ex articolo 13 | bisogna partecipare al Secondo ciclo Indire per sanare il titolo e salvare l’abilitazione Pillole di Question Time

Nel question time del 5 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, con Francesco Bunetto e Simone Craparo, si è parlato delle certificazioni del TFA estero. Per ottenere l’abilitazione bisogna partecipare al Secondo ciclo Indire e accumulare 30 CFU, anche se si è già in possesso di un titolo estero. L’obiettivo è sanare il titolo e “salvare” l’abilitazione, ma la procedura resta complessa e ancora non chiara per molti candidati.

Nel question time del 5 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Francesco Bunetto e con ospite Simone Craparo, docente e sindacalista della Gilda Unams, è stata affrontata una questione relativa ai percorsi di abilitazione. Un focus particolare è stato posto sul percorso che dovranno seguire gli aspiranti in possesso di TFA estero ancora non riconosciuto, ma che nel frattempo hanno conseguito l'abilitazione da 30 CFU con riserva sai sensi dell'ex art. 13 comma 2. L'articolo TFA estero, 30 CFU ex articolo 13: bisogna partecipare al Secondo ciclo Indire per sanare il titolo e “salvare” l’abilitazione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su TFA Estero

Nel question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha discusso con Sonia Cannas di come si potranno iscrivere gli insegnanti ai percorsi di formazione nel 2026.

Ultime notizie su TFA Estero

