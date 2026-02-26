Secondo ciclo sostegno Indire 19.200 posti triennalisti e 3.000 estero | ecco quanti per grado Entro il 5 marzo la proposta delle Università

Il secondo ciclo di formazione nel settore del sostegno vede una richiesta di oltre 22.000 posti, di cui circa 19.200 destinati ai triennalisti e 3.000 all'estero. Le Università sono chiamate a presentare entro il 5 marzo le proposte relative all'offerta formativa per i percorsi di specializzazione. Questa richiesta si inserisce in un'azione più ampia di programmazione per il prossimo ciclo.

Secondo ciclo Indire: con Avvisi n. 45541 e n. 55449 del 23 febbraio 2026 il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiede alle Università l'offerta formativa per l'attivazione dei percorsi di specializzazione sostegno ai sensi dell'art. 6 e art. 7 del DL 712024 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dall’articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Secondo ciclo Indire è un altro tassello mancante della complessa geometria delle GPS 2026/28. La domanda è: quando verrà pubblicato il decreto, quando ci si potrà iscrivere, quanto tempo passerà prima di iniziare le lezioni x.com