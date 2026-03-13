Terribile schianto in autostrada coinvolto un furgone di operai | tre morti e diversi feriti

Un grave incidente si è verificato questa mattina sull'autostrada A1 tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone, coinvolgendo un furgone di operai. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi, che hanno constatato tre decessi e diversi feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

L'incidente è avvenuto sulla A1, nel tratto tra Ceprano e Pontecorvo, nel Frusinate. L'impatto è stato violentissimo e ha trasformato i due mezzi in un groviglio di lamiere Un terribile incidente stradale è avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 13 marzo, lungo l'autostrada A1, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Il sinistro, avvenuto nelle prime ore del giorno, ha coinvolto un furgone che trasportava una squadra di operai e un secondo mezzo. Il bilancio è drammatico: tre morti e diversi feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, ma l'impatto è stato violentissimo, tanto da trasformare i due veicoli in un groviglio di lamiere, rendendo disperate fin da subito le condizioni dei passeggeri. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Tragedia in autostrada, morti marito e moglie: lo schianto terribileLa serata di ieri, 31 gennaio, si è trasformata in un momento di dolore improvviso e irreversibile per due famiglie e per un’intera comunità.

Leggi anche: Schianto tra un furgone Amazon e un suv: tre feriti in ospedale

Contenuti e approfondimenti su Terribile schianto

Temi più discussi: Rosignano, schianto al casello dell’autostrada: quattro feriti. Uno è gravissimo; Auto esce di strada in Noalese, finisce contro il palo e lo abbatte; La procura vuole analizzare i cellulari dei carabinieri che non bloccarono Tappeiner; Ivrea, terribile agguato a un 30enne con catene e pietre: tre arrestati, uno è minorenne.

Schianto in via Bellaria. Tre auto distrutte e caos . Un 35enne in comaUn boato terribile e poi il caos: auto distrutte e feriti gravi intrappolati tra le lamiere. Lo schianto, gravissimo, è avvenuto intorno alle 22 di venerdì sera in strada Bellaria, sul cavalcavia che ... ilrestodelcarlino.it

Terribile schianto all’alba tra Attigliano e Orte: furgone travolto da due tir, 8 chilometri di codaStrada paralizzata e conducente trasporto via d'urgenza per le ferite riportate ATTIGLIANO – Drammatico incidente all’alba lungo l’autostrada tra Attigli ... etrurianews.it

Un ragazzo in prognosi riservata, 30enne denunciata dopo il terribile schianto - facebook.com facebook