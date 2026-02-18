Schianto tra un furgone Amazon e un suv | tre feriti in ospedale

Un incidente tra un furgone Amazon e un suv ha provocato tre feriti, che sono stati portati in ospedale. La collisione è avvenuta alle 14.20 di oggi, 18 febbraio, in via Roma a Trevignano, in provincia di Treviso. Secondo le prime informazioni, il furgone e il veicolo più grande si sono scontrati frontalmente, causando danni alle vetture e ferite ai conducenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’impatto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Incidente a Trevignano, in provincia di Treviso. Il corriere ha riportato un trauma cranico. Una coppia di Noale, con a bordo anche un cane, è stata portata al pronto soccorso di Montebelluna È di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 14.20 di oggi, 18 febbraio, a Trevignano (Treviso), lungo via Roma. A scontrarsi, forse a causa di un sorpasso azzardato o di una precedenza non rispettata, sono stati un furgone di Amazon, impegnato in un giro di consegne, e un suv Suzuki: l'autista del mezzo commerciale ha riportato un forte trauma cranico ed è stato trasportato d'urgenza dall'elicottero del Suem 118 all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.