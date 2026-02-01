Tragedia in autostrada morti marito e moglie | lo schianto terribile

La sera di ieri, 31 gennaio, si è trasformata in un dramma quando un incidente ha portato alla morte di marito e moglie in autostrada. L’impatto è stato violento, e ancora non si conoscono tutti i dettagli, ma quello che è certo è che le due vittime non ce l’hanno fatta. La strada si è riempita di sirene e di dolore, lasciando sgomenti amici e parenti.

La serata di ieri, 31 gennaio, si è trasformata in un momento di dolore improvviso e irreversibile per due famiglie e per un'intera comunità. Un incidente stradale mortale, avvenuto poco dopo il calare del buio, ha spezzato due vite in pochi istanti, lasciando dietro di sé solo sconcerto, domande e un silenzio carico di tragedia. Chi ha assistito alle prime fasi dei soccorsi ha raccontato di una scena drammatica, segnata da lamiere contorte e dalla consapevolezza immediata che per qualcuno non ci fosse ormai più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, lo schianto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo agli occupanti di una delle vetture coinvolte.

