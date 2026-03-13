Terribile incidente a Villar Dora | auto contro mezzo della pulizia strade morto un uomo

All'alba di oggi, venerdì 13 marzo 2026, in via Cuminie a Villar Dora si è verificato un incidente in cui un'auto ha investito un mezzo della pulizia stradale. L'impatto ha causato la morte di un uomo. L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo dell'autostrada di Avigliana Ovest, provocando l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi.

Un terribile incidente è avvenuto all'alba di oggi, venerdì 13 marzo 2026, in via Cuminie (l'ex statale 24) a Villar Dora, poco distante dallo svincolo dell'autostrada di Avigliana Ovest. Si è trattato dello scontro tra un'auto e un mezzo di pulizia delle strade. Il conducente della vettura, un uomo di 55 anni, è morto sul colpo e si è verificato un altro ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Rivoli, che indagano sulla dinamica dell'accaduto. La strada è stata chiusa. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Incidente Surano-Spongano: auto contro trattore fermo, uomo investito dal proprio mezzoIncidente stradale sulla provinciale: un'auto si schianta contro un trattore fermo sul ciglio della strada. Terribile incidente a Caselle Torinese: auto si ribalta in un canale, morto il conducente Davide Della GiovampaolaUn terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio 2026, in via Mappano a Caselle Torinese.