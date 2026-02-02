Incidente sull'Asse Mediano scooter si scontra con un'auto in panne | grave il conducente del mezzo

Da fanpage.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è verificato un incidente sull'Asse Mediano tra Giugliano e Qualiano. Uno scooter si è scontrato con un'auto in panne. L'autista dello scooter è rimasto gravemente ferito ed è stato portato d'urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.

L'incidente tra Giugliano e Qualiano: ad avere la peggio è stato l'autista dello scooter, che è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Asse Mediano

Incidente sull’Asse Mediano a Giugliano: scontro tra auto e scooter, centauro grave

Questa mattina si è verificato un grave incidente sull’Asse Mediano a Giugliano.

Incidente sull’Asse Mediano a Giugliano: scontro tra scooter e auto, centauro grave

Un incidente grave si è verificato poco fa sull’Asse Mediano, all’altezza dell’ingresso della rampa in direzione Napoli, vicino all’attività commerciale Linea Verde a Giugliano.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Asse Mediano

Argomenti discussi: Cagliari, tamponamento sull’Asse Mediano: due feriti in codice giallo e traffico in tilt per un’ora; Cagliari, tamponamento sull'Asse Mediano: coda chilometrica in direzione Quartu; Cagliari, auto finisce contro una betoniera: lunghe code sull’Asse Mediano; Incidente ad Aidomaggiore, auto fuori controllo si ribalta nel fosso: un ferito.

incidente sull asse medianoGrave incidente sull’Asse Mediano tra tra Giugliano e Qualiano , scooter contro auto in panne: ferito centauroScontro tra un’auto e scooter poco dopo le 14 di oggi sull’Asse Mediano, tra Giugliano e Qualiano. Ad avere la peggio il centauro, sbalzato dopo l’impatto a circa ... ilmattino.it

incidente sull asse medianoAsse Mediano, violento scontro tra auto in panne e scooter: centauro grave, traffico paralizzato verso NapoliIncidente nel primo pomeriggio sull’Asse Mediano tra Giugliano e Qualiano, nei pressi della rampa per Napoli: uno scooter tampona un’auto ferma, centauro sbalzato contro il guardrail ... ilgazzettinovesuviano.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.