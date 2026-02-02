Incidente sull'Asse Mediano scooter si scontra con un'auto in panne | grave il conducente del mezzo

Si è verificato un incidente sull'Asse Mediano tra Giugliano e Qualiano. Uno scooter si è scontrato con un'auto in panne. L'autista dello scooter è rimasto gravemente ferito ed è stato portato d'urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.

