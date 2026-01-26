Nella giornata di oggi, sulla provinciale tra Surano e Spongano, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un trattore fermo sul ciglio della strada. Durante l’accaduto, un uomo è stato investito dal proprio veicolo. L’evento ha causato disagi al traffico locale e richiede l’intervento delle autorità per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.

Incidente stradale sulla provinciale: un'auto si schianta contro un trattore fermo sul ciglio della strada. Il conducente del mezzo pesante viene investito dallo stesso e riporta traumi agli arti inferiori. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30, sulla strada provinciale 172, che collega Surano a Spongano. Sulla dinamica stanno ora eseguendo i loro accertamenti i carabinieri. Nell’incidente sono rimasti coinvolti una Nissan Quashqai e un trattore. Cosa è successo Il mezzo agricolo, secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, si trovava fermo a margine della carreggiata, forse per un guasto, e il suo conducente, un uomo di 61 anni di Miggiano, stava cercando di farlo ripartire. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente Surano-Spongano: auto contro trattore fermo, uomo investito dal proprio mezzo

Nella giornata sulla strada tra Surano e Spongano si è verificato un incidente tra un'auto e un trattore, con un uomo rimasto gravemente ferito.

