Terremoto nel salernitano | trema la terra a Palomonte

Un terremoto di magnitudo 2.4 si è verificato a Palomonte, nel salernitano, con una profondità di 9 chilometri. L’evento sismico è stato registrato questa mattina e ha causato lievi scosse nella zona. Non sono stati segnalati danni a persone o strutture. La Protezione Civile ha monitorato la situazione e ha confermato la rilevazione ufficiale.

Trema la terra nel salernitano: un terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato a Palomonte, ad una profondità di 9 km. A localizzarlo, la Sala Sismica INGV-Roma. Nessun danno a cose o persone.