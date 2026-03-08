Terremoto nell' avellinese | trema la terra anche nel salernitano verifiche nelle scuole nella Valle dell' Irno

Una scossa di terremoto di magnitudo 2 è stata avvertita nell'avellinese e in alcuni comuni del salernitano, in particolare nella Valle dell'Irno. Le verifiche sono in corso nelle scuole della zona per accertare eventuali danni o criticità. La terra ha tremato in diverse aree, causando preoccupazione tra i residenti. Non sono stati segnalati feriti o crolli.

Il sindaco di Mercato San Severino, a conclusione delle verifiche, ha fatto sapere che le scuole domani saranno regolarmente aperte E' stata avvertita anche in alcuni comuni del salernitano, specie nella Valle dell'Irno, la scossa di terremoto di magnitudo 2.8 registrata alle 7.28 di stamattina, a un chilometro a Sud-Ovest di Forino, in provincia di Avellino. Così, d’intesa con la Prefettura di Salerno, il sindaco di Mercato San Severino ha disposto un sopralluogo dell’Ufficio tecnico comunale in tutti gli edifici scolastici. “L’esito delle verifiche è stato positivo pertanto le nostre scuole domani saranno regolarmente aperte”, ha fatto sapere il primo cittadino, Antonio Somma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

