Trema la terra nel salernitano | scossa a Siano

Trema la terra, nella sera del Natale. Un terremoto di magnitudo 2.3 è stato registrato alle 21.40 a Siano, dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'area in cui si è lievemente avvertito è stata quella della Valle dell'Irno. Nessun danno a cose o persone. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

