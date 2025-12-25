Terremoto di magnitudo 2.3 nel Salernitano scossa avvertita a Siano e nei comuni vicini
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata alle 21.40 di questa sera a 1 chilometro a Nord-Est di Siano, nel Salernitano. Il movimento tellurico è stato rilevato dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) a una profondità di 8 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, anche in comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
