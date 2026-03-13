Sabato 14 marzo alle 17:30 nella Sala Verdi di Terranuova si terrà un evento dedicato all’ascolto della musica. L’incontro, aperto a tutti, offrirà un’esperienza centrata sulla percezione sonora, senza presentazioni o interventi, ma con un focus esclusivo sull’ascolto e sulla fruizione musicale. L’appuntamento si svolge in una location situata in Via Verdi 2527.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Un’occasione per scoprire la musica da una prospettiva nuova, mettendo al centro l’esperienza dell’ascolto, si terrà domani, sabato 14 marzo, alle ore 17:30, nella Sala Verdi (Via Verdi 2527). L’evento è organizzato dalla Scuola Comunale di Musica Poggio Bracciolini ed è aperto al pubblico. L’incontro, intitolato “Incontro dedicato all’ascolto”, si propone come momento di divulgazione e condivisione, rivolto non solo a musicisti o studenti, ma a chiunque voglia avvicinarsi alla musica in modo più consapevole, comprendendo cosa accade nella mente e nelle emozioni durante l’ascolto di un brano. A condurre l’iniziativa sarà Daniele Malvisi, che guiderà i partecipanti in un percorso di ascolto mirato a esplorare il rapporto tra musica, immaginazione e coinvolgimento emotivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terranuova. Questo sabato un incontro dedicato all’ascolto della musica

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