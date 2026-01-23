La deputata del Movimento 5 Stelle Auriemma ha annunciato lo stanziamento di cinque milioni di euro per le bonifiche delle aree di Acerra, tra cui Calabricito, Curcio e Pantano. L’obiettivo è avviare un intervento concreto per la riqualificazione ambientale di queste zone, segnando un cambio di passo con la giunta regionale. Questa misura rappresenta un passo importante per risanare l’area e tutelare la salute dei cittadini.

La deputata M5S: “Cambio di passo con la giunta regionale, stanziati 5 milioni per le bonifiche delle discariche di Calabricito, Curcio e Pantano”.. “ Per anni i cittadini della Terra dei Fuochi, e di Acerra in particolare, hanno pagato il prezzo più alto di politiche inefficienti e di un colpevole immobilismo istituzionale. Se il diritto alla salute e ad un ambiente salubre è stato garantito solo grazie all’intervento della Magistratura, significa che la politica ha fallito. Oggi, però, si apre finalmente una fase nuova “. Lo dichiara l’onorevole Carmela Auriemma, vicecapogruppo vicario del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e coordinatrice provinciale napoletana, all’indomani della presentazione della Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Terra dei Fuochi, Auriemma (M5S): 5 milioni per le bonifiche ad Acerra

