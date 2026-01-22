Acerra e la Terra dei Fuochi hanno subito per anni le conseguenze di scelte politiche inefficaci e di un’inerzia istituzionale. A partire da questa realtà, Auriemma del Movimento 5 Stelle sottolinea l’impegno di Fico e Pecoraro nel promuovere azioni concrete per il territorio, con l’obiettivo di affrontare le criticità e favorire un miglioramento reale delle condizioni locali.

Tempo di lettura: 2 minuti “Per anni i cittadini della Terra dei Fuochi, e di Acerra in particolare, hanno pagato il prezzo più alto di politiche inefficienti e di un colpevole immobilismo istituzionale. Se il diritto alla salute e ad un ambiente salubre è stato garantito solo grazie all’intervento della Magistratura, significa che la politica ha fallito. Oggi, però, si apre finalmente una fase nuova”. Lo dichiara l’onorevole Carmela Auriemma, vicecapogruppo vicario del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e coordinatrice provinciale napoletana, all’indomani della presentazione della Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Terra dei fuochi, Auriemma (M5s): “Con Fico e Pecoraro fatti concreti per Acerra”

Terra dei Fuochi, Auriemma (M5S): “Con evento Ecogiustizia incontro importante con Vadalà e associazioni”Lo scorso fine settimana, Carmela Auriemma del M5S e il generale Giuseppe Vadalà hanno partecipato all’evento “Terra dei Fuochi: luoghi di impegno e rigenerazione”.

