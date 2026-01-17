Sos truffe il Gom mette in guardia i cittadini da sms fraudolenti a nome del Cup

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha diffuso un avviso per mettere in guardia i cittadini da recenti messaggi sms fraudolenti, che si spacciano per comunicazioni ufficiali del Cup. Questi tentativi di truffa sfruttano il nome del servizio sanitario per ingannare e raggirare gli utenti. È importante prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette e verificare sempre l’origine di messaggi di questo tipo.

L'allarme lanciato dall' azienda ospedaliera di Reggio Calabria chiarisce:" I messaggi non provengono né dal Cup aziendale né da quello regionale e invitiamo alla massima prudenza e a segnalare alla polizia postale" Cresce l’attenzione attorno a una nuova ondata di tentativi di truffa che sfruttano il nome del servizio sanitario per ingannare i cittadini: il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria ha diramato un avviso ufficiale per segnalare la circolazione di sms fraudolenti che simulano comunicazioni del Cup, inducendo l’utenza a contattare numeri telefonici o a seguire istruzioni ingannevoli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Truffe via sms e e-mail: l'Ulss 9 Scaligera mette in guardia i cittadini Leggi anche: Attenzione ai falsi Sms: l’Asl Toscana sud est mette in guardia da possibili truffe telefoniche Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sos truffe, carabinieri in campo - Due appuntamenti pubblici per aiutare i cittadini, in particolare gli anziani, a riconoscere e prevenire le truffe. ilrestodelcarlino.it Sos truffe agli anziani. Un convegno aperto a tutti per aiutare la cittadinanza - L’evento focalizzato sui tentativi di raggiro si terrà sabato, a ingresso libero. lanazione.it Con la campagna Sos Truffe più segnalazioni e denunce a Trieste - Un "aumento sensibile della richiesta di informazioni" da parte dei cittadini, accompagnato da "un aumento delle segnalazioni e delle denunce, con una media di una denuncia a settimana" per truffe, ... ansa.it In atto una campagna di phishing: la Polizia Postale mette in guardia dalle truffe dei falsi avvisi via Pec - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.