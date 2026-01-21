Allarme truffe via sms | l’Asl Avellino mette in guardia i cittadini

L’Asl di Avellino segnala un aumento di tentativi di truffa tramite messaggi SMS. Si invita la popolazione a prestare attenzione e a diffidare da comunicazioni sospette, che spesso si presentano come richieste di dati personali o notifiche false. È importante verificare sempre l’autenticità dei messaggi ricevuti e adottare comportamenti prudenti per evitare rischi.

