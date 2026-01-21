Allarme truffe via sms | l’Asl Avellino mette in guardia i cittadini
L’Asl di Avellino segnala un aumento di tentativi di truffa tramite messaggi SMS. Si invita la popolazione a prestare attenzione e a diffidare da comunicazioni sospette, che spesso si presentano come richieste di dati personali o notifiche false. È importante verificare sempre l’autenticità dei messaggi ricevuti e adottare comportamenti prudenti per evitare rischi.
Massima attenzione ai tentativi di truffa via sms. L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino invita a diffidare dei messaggi sospetti che, come evidenziato da numerose segnalazioni, vengono ricevuti quotidianamente dai cittadini.Numeri a pagamento e link fraudolenti: le modalità dei raggiriIn alcuni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Truffe via sms e e-mail: l'Ulss 9 Scaligera mette in guardia i cittadini
Leggi anche: Attenzione ai falsi Sms: l’Asl Toscana sud est mette in guardia da possibili truffe telefoniche
Argomenti discussi: Allarme truffe via SMS: il G.O.M. di Reggio Calabria avverte i cittadini; Allarme truffe via SMS. L’allarme della Regione Campania: Falsi messaggi a nome del CUP regionale; Falsi SMS del CUP: allarme truffe a Parma; Allarme truffe su WhatsApp: cresce il furto degli account.
Truffe via sms, l’allarme dell’Asl di Avellino: Diffidate da messaggi e link sospettiMassima attenzione ai tentativi di truffa via sms. L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino lancia un appello ai cittadini dopo le numerose segnalazioni relative a messaggi ingannevoli ricevuti quotidia ... irpiniaoggi.it
Truffa falsi sms ad Avellino, allarme dell'Asl: non rispondete, vi fanno pagareL'articolo Truffa falsi sms ad Avellino, allarme dell'Asl: Non rispondete, vi fanno pagare proviene da OttoPagine. Avellino. msn.com
Allarme truffe via SMS. L'allarme della Regione Campania: "Falsi messaggi a nome del CUP regionale" #campania #cupregionale #sms #truffe - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.