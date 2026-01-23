Christof Innerhofer Olimpiadi ad un passo | il rendimento parla chiaro! Un nome in pole per l’esclusione

Christof Innerhofer si avvicina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, confermando un rendimento costante nel corso della sua carriera. La sua esperienza e i risultati ottenuti rendono plausibile la sua convocazione, anche se alcune valutazioni interne potrebbero influenzare le scelte finali. In questo contesto, si discute sulle possibilità di inclusione del campione, considerato uno dei nomi più affidabili nel panorama dello sci alpino italiano.

Christof Innerhofer merita in maniera inconfutabile e oggettiva la convocazione per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I risultati parlano in favore del veterano azzurro, che si è candidato in maniera perentoria per il quarto posto in seno alla squadra tricolore che disputerà il superG a cinque cerchi: accanto a Dominik Paris, Giovanni Franzoni e Mattia Casse, ci dovrebbe essere l’eterno altoatesino. La decima posizione odierna a Kitzbuehel assomiglia a uno scacco matto nei confronti di Guglielmo Bosca (soltanto 42mo) nel ballottaggio per la chiamata ai Giochi, in attesa delle convocazioni previste lunedì 26 gennaio. 🔗 Leggi su Oasport.it

