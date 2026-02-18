FM 26 come costruire una squadra low cost ad alto rendimento | i consigli per scovare i talenti nascosti

FM26 ha mostrato che costruire una squadra competitiva senza spendere troppo è possibile. La causa sta nella ricerca di talenti nascosti e nel valorizzare giovani poco considerati. Allenatori e dirigenti devono individuare giocatori sottovalutati, spesso trascurati da altri, ma con ampi margini di crescita. Un esempio concreto è il caso di un centrocampista poco noto che, grazie a un’attenta valutazione, può diventare un elemento chiave. Ecco come scovare e sfruttare al meglio queste risorse per ottenere risultati sorprendenti.

Non solo la gestione delle giovanili e l'acquisto per tempo dei "wonderkid" permette di ottenere una squadra competitiva ai massimi livelli, si può anche basare il mercato sulla ricerca di prospetti tralasciati da molti ma che nascondono un potenziale sottovalutato: ecco come diventare i re del calciomercato in FM26. Tutti quanti siamo incantati dal modello "Cantera" del Barcellona, o dalle Accademy storiche come quella dell'Ajax o dell'Arsenal. A tutti piacerebbe inoltre avere il potere economico e d'immagine di club come Real Madrid, Bayern Monaco, PSG e Chelsea, club che si possono permettere di investire vagonate di milioni di euro per l'acquisto di prospetti dal più elevato potenziale per poi parcheggiarli per anni o darli in prestito per farli sbocciare.