Si finge carabiniere e truffa un’anziana | arrestato mentre fuggiva in autostrada con gioielli e contanti nascosti nelle mutande

Viaggiava lungo l’autostrada A1 convinto di averla fatta franca dopo aver truffato un’anziana con la tecnica del falso carabiniere. Ma il suo percorso si è interrotto al chilometro 571, dove gli agenti della Polizia Stradale di Roma Sud lo hanno fermato e arrestato. Addosso, nascosti negli slip, aveva gioielli in oro e argento e 850 euro in contanti, risultato – secondo gli accertamenti – di una truffa appena consumata. L’arresto è scattato nei giorni scorsi, dopo che il Centro Operativo Autostradale di Fiano Romano aveva diramato a tutte le pattuglie una nota di ricerca. La segnalazione era partita dai carabinieri di Chianciano Terme, che avevano denunciato una truffa ai danni di una donna anziana, messa a segno da un uomo alla guida di una Mercedes Classe A con targhe polacche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

