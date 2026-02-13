Maria Vittoria Ranieri e Sara Gavagna hanno portato a casa due vittorie importanti per il gruppo tennis Salvi, che ha conquistato i successi a Cremona e Massalombarda grazie alle loro prestazioni decisive.

Il gruppo tennis Salvi torna alla vittoria con alcune delle sue atlete più rappresentative. Maria Vittoria Ranieri e Sara Gavagna le protagoniste in positivo di questi successi, rispettivamente a Cremona e Massalombarda. La Ranieri, nata nel 2009 con classifica federale 2.7, è tesserata presso lo Zeta club da questa stagione 2026 per giocare in prima squadra con le sue compagne di allenamento Elena Ravani, Martina Ronconi e Martina Scagliarini. Allenata dai tecnici Max Menegale che condivide il programma con Ferdinando De Luca per la parte di campo e Davide Ghidoni per quella della palestra, ha ottenuto un importante successo nel torneo open disputato presso il Circolo tennis Stradivari di Cremona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis. Ranieri e Gavagna protagoniste. Gruppo Salvi coglie due successi

Il Gruppo Tennis Salvi ha conseguito recenti risultati di rilievo a livello nazionale, con due vittorie e due secondi posti nei tornei individuali.

Il Gruppo Tennis Salvi prosegue il suo percorso di successi, conquistando tre nuovi titoli a livello regionale e nazionale.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Tennis. Ranieri e Gavagna protagoniste. Gruppo Salvi coglie due successi.

Tennis: Vacca, Gallina, Balc e Gavagna vincono il trofeo Frizer Under 11-12 al Ct Massa / GALLERYMASSA LOMBARDA. Weekend con il tennis giovanile per il Circolo Tennis Massa Lombarda che da venerdì a domenica ha organizzato il torneo nazionale ... corriereromagna.it

Tennis. Gruppo Salvi primo in tre tornei. Bravi Hanau, Ranieri e VeronesiIl Gruppo tennis Salvi ottiene altri tre successi in ambito regionale e nazionale, così da arrivare ad un totale di... Il Gruppo tennis Salvi ottiene altri tre successi in ambito regionale e nazionale ... ilrestodelcarlino.it

Erano in fuoripista vicino agli impianti, salvi per miracolo gli altri del gruppo. Allarme per una seconda slavina. - facebook.com facebook