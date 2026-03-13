Televisione in lutto addio a un pilastro | la notizia in diretta e il cordoglio di vip colleghi e pubblico

Il mondo della televisione si stringe intorno alla notizia della scomparsa di uno dei suoi volti più noti, che per anni ha condotto programmi di informazione con stile sobrio e autorevole. La notizia è stata comunicata in diretta, suscitando reazioni di cordoglio tra vip, colleghi e pubblico. La figura ha rappresentato un punto di riferimento per l’informazione locale della città di New York per molti anni.

Il mondo della televisione perde una delle sue voci più riconoscibili. Per decenni milioni di spettatori hanno seguito le notizie attraverso il suo racconto sobrio e autorevole, diventato nel tempo un punto di riferimento per l’informazione locale della città di New York. Un volto familiare per generazioni di telespettatori, capace di accompagnare la Grande Mela attraverso momenti storici, crisi e trasformazioni sociali. Quel giornalista era Ernie Anastos, storico conduttore televisivo della metropoli americana, morto all’età di 82 anni. La notizia della scomparsa è stata diffusa giovedì pomeriggio dall’emittente Fox 5, che ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto: “È con profonda tristezza che condividiamo la scomparsa di Ernie Anastos, scomparso all’età di 82 anni”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

