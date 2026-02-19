Mamma è morta Lutto tremendo per l’attrice italiana | l’addio e subito l’affetto di amici vip e colleghi

Il messaggio di Michela Andreozzi sui social ha annunciato la morte della madre, avvenuta giovedì 19 febbraio. La nota dell’attrice ha suscitato subito tante reazioni di solidarietà tra amici e colleghi, che le hanno scritto parole di conforto. La donna, che aveva 75 anni, era molto vicina a Michela e spesso appariva nei suoi post. La perdita ha lasciato un vuoto nel cuore dell’attrice, che ha deciso di ricordarla con un messaggio pubblico. La notizia si è diffusa rapidamente tra i fan e i media.

Un messaggio pubblicato sui social ha reso nota, nella mattinata di giovedì 19 febbraio, la scomparsa della madre di Michela Andreozzi. L’attrice, regista, sceneggiatrice e conduttrice radiofonica ha comunicato la notizia attraverso Instagram, condividendo anche alcune immagini private. In poche righe, Andreozzi ha annunciato il lutto e ha fornito le indicazioni relative all’ultimo saluto, mentre sotto al post sono arrivati numerosi commenti di cordoglio da parte di colleghi e volti noti dello spettacolo. Il lutto per Michela Andreozzi: l’annuncio su Instagram. La notizia è stata diffusa direttamente dall’artista tramite il proprio profilo Instagram, dove nelle ore successive sono comparsi messaggi di vicinanza e affetto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

