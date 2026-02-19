Mamma è morta Lutto tremendo per l’attrice italiana | l’addio e subito l’affetto di amici vip e colleghi
Il messaggio di Michela Andreozzi sui social ha annunciato la morte della madre, avvenuta giovedì 19 febbraio. La nota dell’attrice ha suscitato subito tante reazioni di solidarietà tra amici e colleghi, che le hanno scritto parole di conforto. La donna, che aveva 75 anni, era molto vicina a Michela e spesso appariva nei suoi post. La perdita ha lasciato un vuoto nel cuore dell’attrice, che ha deciso di ricordarla con un messaggio pubblico. La notizia si è diffusa rapidamente tra i fan e i media.
Un messaggio pubblicato sui social ha reso nota, nella mattinata di giovedì 19 febbraio, la scomparsa della madre di Michela Andreozzi. L’attrice, regista, sceneggiatrice e conduttrice radiofonica ha comunicato la notizia attraverso Instagram, condividendo anche alcune immagini private. In poche righe, Andreozzi ha annunciato il lutto e ha fornito le indicazioni relative all’ultimo saluto, mentre sotto al post sono arrivati numerosi commenti di cordoglio da parte di colleghi e volti noti dello spettacolo. Il lutto per Michela Andreozzi: l’annuncio su Instagram. La notizia è stata diffusa direttamente dall’artista tramite il proprio profilo Instagram, dove nelle ore successive sono comparsi messaggi di vicinanza e affetto. 🔗 Leggi su Tvzap.it
“Mamma è morta”. Lutto per l’attrice italiana: l’addio e l’affetto di amici vip e colleghiL’attrice italiana ha annunciato sui social la morte di sua madre, una perdita improvvisa che ha sconvolto la sua famiglia.
“Mamma è morta”. Lutto tremendo per l’attrice italianaL’attrice italiana ha annunciato sui social che sua madre è venuta a mancare, lasciandola profondamente sconvolta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: È morta Patrizia De Blanck, l'addio della figlia Giada: Neanche la morte potrà dividerci; Morta la giornalista Bianca Maria Piccinino, prima conduttrice del Tg1; Morta a 85 anni Patrizia De Blanck, la contessa fuori dagli schemi; Lutto nel mondo dello spettacolo, morta la Contessa Patrizia De Blanck: aveva 85 anni.
Lutto per Michela Andreozzi, è morta la mamma Licia: Sei stata tuttoLutto per Michela Andreozzi: l'attrice e conduttrice radiofonica, con un post pubblicato su Instagram, ha annunciato la morte della madre Licia. Se ne è andata dolcemente questa mattina, ha scritto ... fanpage.it
Lutto per Michela Andreozzi, è morta la mamma. Il post sui social: «Sei stata tutto»«La nostra amatissima, amatissima, amatissima madre se ne é andata dolcemente questa mattina». Attraverso un post sul suo profilo ... msn.com
Sant’Egidio alla Vibrata, Adelina Reginelli aveva 50 anni: è morta a 200 metri dalla sua abitazione #ilcentro #incidentestradale #auto #mamma #morta #santegidioallavibrata #lutto #figlie facebook