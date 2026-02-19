Mamma è morta Lutto per l’attrice italiana | l’addio e l’affetto di amici vip e colleghi

L’attrice italiana ha annunciato sui social la morte di sua madre, una perdita improvvisa che ha sconvolto la sua famiglia. Con un messaggio breve, ha condiviso il dolore e ringraziato amici e colleghi per il sostegno. La notizia ha già fatto il giro del mondo dello spettacolo, dove molti si sono uniti al cordoglio. La donna aveva sempre parlato con affetto della madre, che le aveva dato forza nei momenti difficili. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella sua vita.

Un annuncio affidato ai social, poche parole ma cariche di un dolore che attraversa lo schermo e arriva dritto al cuore. Così, nella mattinata di giovedì 19 febbraio, il mondo dello spettacolo italiano si è fermato davanti al messaggio condiviso dall'attrice, regista, sceneggiatrice e conduttrice radiofonica tra le più amate dal pubblico. Un volto noto del cinema e della televisione che, questa volta, ha messo da parte set e copioni per raccontare una perdita profondamente personale. Nel suo profilo Instagram, tra storie e post che nelle ultime ore si sono riempiti di messaggi d'affetto, Michela Andreozzi ha scelto di condividere anche alcune immagini che la ritraggono insieme alla madre. Lutto per Michela Andreozzi, è morta la mamma. Il post sui social: «Sei stata tutto»«La nostra amatissima, amatissima, amatissima madre se ne é andata dolcemente questa mattina».